Réchauffez-moi! Textiles pour l'hiver !

L'hiver pointe de plus en plus le bout de son nez, et cela signifie bien sûr que nous allons apprécier de plus en plus notre temps passé à la maison près du feu à nous réchauffer avant d'affronter les températures inhumaines régnant dans le monde extérieur. Il arrive parfois que le chauffage ne soit pas suffisant afin de faire augmenter la température ambiante et cela à cause du gel extérieur qui pénètre magiquement à travers les murs et les fissures dans les fenêtres, en rampant et provoquant en nous des frissons. Le meilleur remède pour cela sont sans les couvertures chaudes, les oreillers moelleux ainsi que les draps de coton qui réchauffent instantanément les glaçons que nous sommes devenus !

Le choix des tissus appropriés pour l'hiver est illimité. Nous sommes, cependant, conscients des exigences en matière textiles pendant cette période de l'année. Ces textiles doivent accumuler, retenir et être vecteur de chaleur tel que la laine. En outre, ils doivent être doux et agréable au toucher afin d'être enveloppé et emmitouflé à souhait. Nous vous présentons aujourd'hui une sélection d'objets aux couleurs chaudes, dominés donc par les bruns, gris, beiges, des nuances plus foncées de bleu, ainsi que des couleurs saisonnières liées rouge, vert, or et argent. En ce qui concerne les motifs, place aux flocons de neige, étoiles, et les animaux d'hiver comme les rennes, l'élan et les ours polaires.

Parcourez notre sélection de textiles et inspirez-vous pour cet hiver!