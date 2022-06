10 Fantastiques Escaliers en Bois

Parce qu'ils sont capables de rendre intéressant le plus banal des escaliers ou mezzanines, rampes et garde-corps ne sont pas à négliger, car pour aménager un escalier tendance, on ne se contente plus d'un escalier fonctionnel. Sa déco et son design sont tout aussi importants car ils intègrent sa confection de matériaux de qualités tels que le limon tôle acier , la marche en chêne, avec un support de marche en acier: ses gardes-corps non conformistes, illustrent bien l'intervention du spécialiste d'escaliers et de rampes à la Rochelle AMB qui nous présente un chef d'oeuvre audacieux et très avant-gardiste.