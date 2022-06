Top 5 de la semaine : Des objets d'art aux décorations de toilettes!

C'est un sujet inusité et dont ne parlons pas souvent, mais qui reste tout de même très important : le design et la décoration des toilettes et des salles de bains. Aussi, l'article qui arrive à la dernière position de ce palmarès vous présente des toilettes extraordinaires et accessoires pour salle de bains! Nous sommes ici forcés d'admettre que nos designers français ont plus d'un tour dans leur sac : entre l'arbre PQ et le porte-serviette en forme de trombone, ils savent nous étonner jour après jour! Pourquoi ne pas donner un peu de style et de folie à vos salles d'eau avec ces créations 100% françaises! Bonne décoration!