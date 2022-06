7 idées Géniales de Revêtements de Façade

Enfin, on découvre la brique qui présente quant à elle une stabilité dimensionnelle durable, elle résiste au feu. Il s'agit d'un matériau naturel recyclable. Il n'y a pas d'émission nocive lors de la mise en œuvre et dans le temps. On note également son isolation thermique (brique creuse), et son côté inerte (restitue la nuit la chaleur accumulée le jour). Du côté des points négatifs, on retrouve un prix plus cher par rapport au bloc béton, le parpaing mis en œuvre demande des compétences spécifiques. En tant que surface poreuse, elle n'aime pas les fortes humidités. Enfin, les briques anciennes sont gélives et peuvent s'effriter ou éclater sous l'effet du gel.

Il ne vous manquera plus qu'à réfléchir à vos bordures de jardin pour que votre habitation soit absolument magnifique de l'extérieur.