Une Maison Familiale à l'intérieur très Raffiné !!

Enfin, dans la conception de la salle de bain, on retrouve la combinaison du noir et blanc. Ici se trouve donc un évier blanc rectangulaire couplé à une baignoire vêtu de noir. La baignoire est adaptée à la zone en face de la fenêtre, assurant ainsi une utilisation idéale de l'espace et de la lumière. Grâce à ce choix de peinture, la salle de bains semble encore plus vaste et lumineuse.