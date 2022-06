Un Garage Transformé en Salon Chaleureux !!

Lorsque vous regardez votre garage, pensez-vous qu'il n'est pas assez utilisé ? Souvent, nous garons notre voiture dans la rue ou à l'entrée de la maison et le garage est utilisé uniquement pour stocker encore et encore. Si vous avez répondu oui à la première question, et il est temps pour vous de convertir cet espace inutilisé en une autre partie de votre maison. Vous pouvez choisir entre la construction d'un bar pour passer quelques nuits animées, ou de créer une aire de jeux avec une table de ping-pong, mais généralement le choix le plus populaire est de créer une petite pièce pour l'été ou une salle à manger alternative au foyer principal lui même. Découvrez le changement radical suivant pour vous donner l'envie de faire de même!