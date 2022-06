Idées de design : Les tabourets à la française

Restons dans le monde animal avec cette création joliment nommée Meuh ! éditée chez LittleBazuka et signée de la griffe du designer Jean-François Gemmrich qui nous offre des collections d'objets racontant des histoires. Les pieds du tabourets sont réalisés en frêne et l'assise en mousse et tissu imprimé. Le designer a souhaité rendre hommage aux éleveurs à travers cette réalisation humoristique. Meuh! s'intégrera parfaitement à vos salons et chambres à coucher.