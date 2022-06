La salle à manger est un lieu qui réunit votre famille et vos invités dans la convivialité et la bonne humeur. Dans ce livre d'idées, homify vous propose 7 idées pour une salle à manger moderne. Le style moderne est de plus en plus répandu, rien ne vous empêche de tirer votre épingle du lot en personnalisant votre intérieur avec des notes artistiques plus audacieuses. Pour réussir un style moderne, misez sur des lignes simples et des formes géométriques afin de créer un espace dégagé et lumineux.

Découvrez tout de suite 7 designs uniques pour vous inspirer.