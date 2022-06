Prix Émile Hermès 2014 : Un temps pour soi

L'Atelier Jes - à prononcer yes , comme le mot anglais – a été fondé en 2003 par les deux designers Johan Brunel et Samuel Misslen. Il se spécialise ainsi dans la création de machines interactives et de micro-architectures, à mi-chemin entre des espaces et des meubles. Dans le cadre du prix, il présente la Capsule Ventilée , un curieux ovni de bois qui s'intéresse aux avantages et possibilités de la ventilation naturelle, principalement dans les climats chauds et tropicaux. Ce design fonctionne ainsi comme une capsule, qui accueille ses occupants sur une toile-hamac qui invite à la détente et à la découverte du système de ventilation. Ce dernier est permis grâce à la cheminée centrale et la sous-face ventilée, percée et poreuse, qui permettent un renouvellement régulier de l'air intérieur, et ce, sans système électrique.