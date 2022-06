Des bureaux futuristes et fonctionnels

Pour le département “Digital Outdoor”, IONDESIGN GmbH a choisi un design tout en lignes et un fort contraste blanc / noir, vision à la fois futuriste et fonctionnelle. N’oublions pas que l’entreprise en question s’occupe de publicité numérique et de transfert d’espaces publicitaires – son ADN comprend donc ces idées de modernité. La table ovale est idéale pour les réunions, que l’on imaginera soit rapides et debout, soit longues mais confortables car les fauteuils sont particulièrement confortables.