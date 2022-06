homify 360°: La Cliff House

Inutile de dire que la caractéristique la plus particulière de cette maison est le fait qu'elle soit construite sur le flanc de cette falaise. Habitués à vivre dans des structures construites sur le sol, nous sommes face ici à une étrangeté architecturale ne semblant pas obéir aux lois de la physique et nous faisant littérallement perdre tous nos repères. Ce qui nous étonne pourtant est le fait que cette maison semble être une extension de la falaise et non pas un élément à part, elle s'intègre résolument au paysage l'entourant, une prouesse des architectes. La Cliff House possède cinq modules s'inspirant de la forme des crustacés s'acrochant aux coques des bateaux, proposant ainsi une sublime connexion entre terre et mer.