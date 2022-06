5 Erreurs à Éviter dans la Chambre à coucher !!

Il n'y a rien de plus frustrant qu'un placard bondé d'affaires en vrac qui viendrait troubler la sérénité et le calme de votre chambre à coucher. Votre chambre doit être aérée et la circulation doit y être fluide. Si vous optez pour un placard ouvert, assurez-vous que vos vêtements soient bien organisés et par exemple classés par couleur et par type comme dans cette photo. Pour réussir un look épuré, inspirez-vous des styles minimalistes et scandinaves.