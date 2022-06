Mosaïque : des meubles élégants et design

Ce paravent peut servir à la fois de séparateur d’espace ou d’abri, pour se protéger des regards. Ici, l’art de la mosaïque varie quelque peu : en utilisant uniquement le verre coupé, Martin Brown alterne entre motifs sombres et clairs et joue sur les angles et les courbes. Les contrastes des couleurs et des formes rendent ce meuble particulièrement intéressant.