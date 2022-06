Comment créer une cuisine fonctionnelle?

Les emballages alimentaires en plastique sont l'un des déchets les plus courants qui atterrissent dans les décharges. En raison de leur très long, voire inexistant temps de décomposition, il est bon de réfléchir un peu plus aux produits qui remplissent nos garde-manger et réfrigérateurs. Les bouteilles d'eau en verre sont un excellent moyen de réduire la quantité de plastique que vous jetez,de plus elles ne présentent aucune substance chimique ou bactéries dangereuses comme c'est souvent le cas pour les bouteilles en plastique réutilisées. Vous pouvez stocker n'importe quel liquide que vous désirez à l'intérieur de ces bouteilles, et les réutiliser jusqu'à ce qu'elles se cassent! Ainsi, vous préservez votre santé tout en faisant un geste pour l'environnement, de quoi dormir sur vos deux oreilles le soir venu. Un système de gestion des déchets pauvres rend une cuisine dysfonctionnelle et désordonnée. Si vous le pouvez mettez en place un système de tri des matière afin de séparer le verre, le plastique, le papier et les matières organiques.