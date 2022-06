7 Chambres qui ont vraiment TOUT !!

Les tons clairs permettent de rendre l'atmosphère d'une chambre beaucoup plus légère et apaisante. Les couleurs soutenues et foncées auront elles tendances à rétrécir l'espace et appesantir l'atmosphère. Donc nous vous conseillons d'écouter vos goûts et envies afin de réaliser la chambre de vos rêves !!