Mystérieuse Maison Durablement Moderne

En cette occasion, notre homify 360° est à propos d'un projet architectural spectaculaire, c'est une maison située au Mexico, dessinée par les experts mexicains du Groupe l'Architecture. La maison magnifique est caractérisée par ses volumes, espaces amples et ouverts aux jardins et des terrasses splendides. C'est un projet dont, tant les experts que les clients, ont été fiers de l'avoir réalisé, puisque ceux-ci ont eu une confiance totale en la créativité et le professionnalisme des architectes, en donnant une liberté dans la conception. De plus, c'est une maison en partie durable au milieu de la tache urbaine. Tout le processus de conception a été très rapide et fluide, nous pouvons dire que cette habitation contemporaine invente à elle seule un nouveau style de vie !

Découvrons la en images !