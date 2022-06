Une Maison Familiale qui va vous faire Rêver !

Les architectes de ce projet ont opté pour une architecture de style classique. Cette maison de conte de fées est un excellent exemple de la façon dont parfois la simplicité est le choix le plus élégant et le plus fonctionnel. La façade est composée d'une majorité de blanc et de quelques accents de noirs utilisés par exemple pour les contours des portes et fenêtres. Cette association de couleurs classiques apporte légèreté et harmonie à l' ensemble de la maison.