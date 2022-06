Au bord de la Falaise..!

Pour combler les exigences et aspects pratiques de la construction ainsi que les voeux des propriétaires, un peu d'ingéniosité a été exigée de la part des architectes. Après quelques négociations avec les autorités, on a finalement accordé le permis de construire sur une partie supplémentaire de la route n'appartenant pas encore aux occupants. En conséquence, un jardin calme et privé de façade a été créé.

Comme vous pouvez le voir, les nouvelles partie ajoutées à la construction complètent discrètement dans le domaine et l'utilisation de couleurs naturelles et assez neutres permet au bâtiment de se mêler avec l'environnement. La maison elle-même a été construite en calcaire, en grès et avec du béton et complétée avec un toit à pignons rouge de style traditionnel.

C'était une priorité particulière des propriétaires pour pouvoir jouir de la belle nature entourant la maison. Donc, un certain nombre de balcons et terrasses sont visibles à chaque côté de la maison, assurant qu'il y ait un endroit pour être assis au soleil à tout moment pendant la journée.