homify 360° : Maison de ville luxueuse à Hong Kong

Dans le cadre de homify 360°, nous nous rendons dans un quartier calme de la ville de Hong Kong, au cœur de Sai Kung, pour découvrir une véritable maison de luxe appartenant à une famille chinoise. Le village de Sai Kung, une péninsule à l'est de Hong Kong, est connu dans la région pour ses magnifiques quais ainsi que ses spectaculaires sentiers et plages qui ont fait sa réputation comme une destination balnéaire de choix à quelques pas de la métropole.

S'étendant sur plus de 420 mètres carrés, cette villa stylisée et esthétique est un rêve devenu réalité pour tout les amateurs d'architecture moderne et de course automobile. Les architectes d'intérieur de MM DESIGN INTÉRIEUR LIMITED ont transformé une étroite maison de ville en une véritable vitrine contemporaine et luxueuse, qui réparti un programme spatial varié et sophistiqué sur les quatre étages de la résidence: un garage intégré, un grand salon, une salle familiale, quatre chambres avec chacune une salle de bains, une buanderie et une chambre de maître avec un dressing ainsi qu'une terrasse ouverte sur le toit qui offre des vues spectaculaires sur la mer et le jardin en contre-bas.

Dans les photographies dans la suite, vous découvrirez la conception d'une maison à la fois pratique, esthétique et confortable, propice à la création d'une qualité de vie supérieure pour les propriétaires et habitants de cette résidence luxueuse.