6 idées d'Aménagement pour un Petit Couloir

Tout d' abord, il ne faut pas oublier que le couloir sert non seulement de passage mais qu'il permet aussi de connecter les différentes pièces entre elles. Lors de nouveaux projets de constructions immobilières, les propriétaires préfèrent souvent créer un espace ouvert plutôt que d'adopter la division classique qui sépare la cuisine, le salon et la salle à manger. Le couloir semble dont être en train de disparaître progressivement parce qu'il esr souvent considéré comme un gaspillage d'espace.

Cependant, si vous avez un, inspirez-vous de l'exemple ci-dessus et rendez-le plus lumineux et plus moderne. Pour cela, peignez le tout de blanc pour une effet propre et éclatant.