5 Petites Cuisines Modernes avec îlot !

Ici, le bois et l'acier sont les complices parfaits de cette petite cuisine moderne. Cette cuisine aux accents scandinaves dégage une atmosphère contemporaine et lumineuse grâce à ces formes soignées et les matériaux utilisés. L'îlot de cuisine ne doit pas toujours être au centre de votre cuisine. Il faut s'adapter à la taille de l'espace et au reste du mobilier. Il est ici installé contre le mur et permet tout de même de faciliter le service et crée une continuité entre l'espace de cuisson et la salle à manger.