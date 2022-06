10 CONSEILS Professionnels pour Rénover la Cuisine!

Cette cuisine à laisser derrière elle son passé déterioré pour faire place à la modernité. En effet, des carreaux de style rural, remplacent les quelques tuiles qui ne pouvaient même pas être considérées comme vintage. La rénovation menée dans cette ancienne cuisine a été axée, non seulement sur l’esthétique mais aussi sur les installations et ses équipements vétustes.Combinés les pots de fleurs séchés au plan de travail en bois et vous obtenez un style rustique chaleureux et accueillant. Après des travaux de rénovation, le bâtiment a retrouvé sa splendeur d’antan. Nous redécouvrons des détails superbes que le temps et la négligence avaient mis à mal tels que ce mur de pierres impressionnant, caché derrière des couches de béton. La façade non plus, n’a plus rien à voir avec l'originale, et l’accès à l’étage supérieur par l’escalier extérieur a été supprimé ne laissant que l’accès interne.