Design floral

Il y a quelque chose de très traditionnel mais à la fois moderne et innovant dans l'agencement et la décoration de l'intérieur de cette salle de séjour. Les éléments les plus classiques ici présent, son certainement le fauteuil, son emplacement sur le tapis et sa forme ainsi que les lourds rideaux. Les motifs floraux empreints de légèreté et de délicatesse défilent à la fois sur le matériau utilisé pour la garniture de siège, mais également dans le déploiement des rideaux. La couleur verte est utilisée, ce qui me fait que renforcer le thème floral et ajoute fraîcheur à cet intérieur. Les couleurs pastel des accessoires décoratifs complètent l'ensemble harmonieusement. La pièce est chaleureuse et confortable, et le thème floral savamment utilisé lui permet d’apparaître comme un salon moderne et non vieillot.