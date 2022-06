7 idées d'Aménagement de Petits Jardins !!

Si vous avez peu de place pour une terrasse et que vous voulez avoir plus de surface pour le jardin afin de vous détendre dans l’herbe ou de permettre aux enfants de jouer dehors, pourquoi ne pas créer une terrasse à partir d’une pièce de la maison donnant sur le jardin et dont les murs s’ouvrent complètement en été pour se transformer en terrasse et cuisine de plein air ?

