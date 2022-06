Rangements et dressings pour votre chambre

Notre chambre est un lieu sacré, un havre de paix personnel. C'est un lieu de repos, où nous passons un tiers de notre vie à dormir. Autant de notre temps passé dans nos chambres appelle à une organisation soigneusement planifiée et une attention particulière à la mise en place du lit, des meubles, des éléments décoratifs et, dans une nouvelle construction, l'emplacement des rangements intégrés, des dressings ou tout autre élément que vous envisagez. Comme beaucoup d'entre nous vivent dans des logements en secteur urbain, où l'espace est limité et rare, nous devons faire le meilleur usage de l'espace qui nous est donné et, ainsi, les rangements de votre chambre deviendront des éléments-clé vous permettant d'organiser vos espaces de sommeil. Les armoires autoportantes, placards et dressings deviennent ainsi des éléments tout aussi important que le lit lui-même. Voici les premières considérations que vous devriez considérer : combien d'espace libre ai-je? Puis-je installer tout ce que je voudrais dans la chambre ou vais-je devoir faire un sacrifice? Ai-je vraiment besoin d'armoires, d'un canapé et d'un bureau dans la chambre à coucher?

Le lit est le plus susceptible d'être le meuble qui prendre le plus d'espace au sol. Il y a donc des concepteurs qui considèrent de nos jours des design permettant de surélever du lit pour libérer de l'espace au sol. Ceci est le plus adapté dans des espaces aux proportions généreuses, de style industriel, où les plafonds sont beaucoup plus élevés, permettant un meuble de type mezzanine. Il s'agit également d'une solution pour les chambres d'enfants, où le lit ne doit pas être élevé aussi haut. Cela laisse ainsi de l'espace au sol libre pour des meubles tels que des bureaux et des unités de rangement.



Comme le rangement est un facteur important pour une chambre à coucher, nous aimerions vous montrer quelques exemples de chambres élégamment organisées, où les meubles sont à la fois des éléments fonctionnels de nos vies, ainsi que des objets décoratifs.