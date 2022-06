Objectif: Créer de l'espace

Les rangements astucieux ne concernent pas seulement les livres et les placards. Dans une kitchenette, l’optimisation est également nécessaire. Pourquoi renoncer à cuisiner quand une organisation bien pensée permet de palier le manque de place ? Pour Paris d’intérieur, Aurore Panier a pensé cette petite cuisine : les étagères et la crédence accueillant les ustensiles et épices et les fours, placés dans des placards, libèrent le plan de travail qui n’accueille qu’une vasque évier simple et de doubles plaques électriques. L’espace, certes restreint est toutefois utilisé au mieux dans cette cuisine. Dans les chambres, l’espace sous le lit peut également être investi intelligemment. Pour plus d’idées de rangements, nous vous conseillons l’article Idées ingénieuses pour vos espaces de rangement.