6 Sublimes Salles de Bains d'inspiration Rustique

Le style rustique reste très en vogue aujourd'hui. Il est sans cesse revisité et emprunte parfois des éléments au style moderne ou minimaliste afin de créer un tout plus éclectique et original. Le style rustique a une esthétique simple et raffinée ainsi qu'un agencement de meubles classiques et confortables. La rusticité fait souvent écho à une ambiance campagne chic. Grâce à la prédominance de matières brutes comme la pierre ou le bois, il émane des espaces rustiques une authenticité rassurante.

Dans ce livre d'idées, homify vous propose de découvrir le design réussi de 6 superbes salles de bains rustiques.