Rénovation Grand Luxe avec Peu de Moyens !

Redéfinir le design d'une maison ou d'un appartement, est un exercice de rénovation assez délicat qui nécessite très souvent une expertise en décoration et en réaménagement. Une bonne analyse des travaux à effectuer permet de planifier des escaliers design, des escaliers sur mesure, et d'envisager un parquet ou un plancher en bois, et peut-être un carrelage dans toute la maison. C'est dans cette optique que nous mettons en exergue, le projet de rénovation d'un appartement parisien proposé par REINVENTE TA MAISON, dans le but de créer un loft qui affirme une modernité à travers les couleurs tendance de son mobilier, et à travers la modernité d'une déco murale qui implique un jeu la lumière extérieur qui pénètre par de grandes fenêtres en adéquation avec l'éclairage interne.