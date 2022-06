La Livraria Cultura de Márcio Kogan

Avec une superficie totale de 2500 m2, le projet de la Livraria Cultura n’établit pas seulement un dialogue structurel et conceptuel avec l’idée principale de l’architecte, mais atteint aussi un niveau d’excellence dans les détails architecturaux, le design et la conception du mobilier intérieur, tous conçus par le charismatique Márcio Kogan.

Au niveau du design et de la composition architecturale, ce projet se caractérise par les détails raffinés de l’espace environnant : la délicatesse de l’entrée principale, visuellement signalée par une porte de 7.70 mètres, ouvre l’accès au niveau où se trouvent les produits audiovisuels et un café dans le jardin. On accède à l’étage supérieur par des escaliers roulants. L’espace que l’on découvre alors se distingue par un grand salon situé en son sein, avec fauteuils et tables basses. Ce salon central est le point autour duquel s’organise l’édifice qui défie la séparation classique entre zones de socialisation et zones de lecture. Ici, les visiteurs pourront interagir les uns avec les autres, feuilletant des livres avant de les acheter, ou bien se relaxer et se reposer grâce au silence de la salle. C’est un espace accueillant et agréable qui s’inscrit dans le concept de base du projet qui entend concilier la convivialité entre les visiteurs et le commerce de livres et produits culturels.