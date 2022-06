Meubles et objets aux formes géométriques

Easign Studio nous offre ce concept de luminaire au design complètement inattendu réalisé avec des plaques Oleds sur verre. Le verre devient ainsi lumière. EASIGN, l'agence de design comprenant les enjeux des technologies associées au design. Fonctionnalité et esthétisme vont ensemble et l'agence le prouve grâce à des conceptions mêlant intelligence et beauté promettant expertise et créativité. L'agence est par ailleurs doté d'outils d'analyse environnementale, l'éco-design étant une de leurs préoccupation.

