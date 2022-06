Mille et un luminaires

Pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple? Le designer Simon Naouri se pose la question au travers de la conception de la lampe suspendue Crease. C'est ainsi une forme simple et intuitive qu'il nous propose : une corde s'enroule et soutient des mignonnes lampes en céramique qui semblent se plier et se froiser – to crease , en anglais – sous ce geste d'attache. Nous comprendrons qu'il s'agit en fait d'une illusion finement exécutée et que la surface en céramique n'est pas souple comme elle semble l'être sur la photo, mais bel et bien rigide et taillée pour prendre cette apparence textile. De la même manière, le câble tressé dissimule le fil d'alimentation électrique, pour un effet minimaliste.