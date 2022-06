Construction d'une Véranda Panoramique pour un Magnifique intérieur !

On peut ici se rendre compte de l’agencement cuisine – coin repas – salon. La cuisine, très moderne, comprend ce nouvel îlot très pratique, qui définit l’espace de préparation des repas. On passe ensuite au coin repas avec les deux tables en bois, pour finir sur le salon et la vue panoramique sur le massif. On remarque aussi le changement de plafond et de peinture : un blanc simple et moderne pour la cuisine et la salle à manger, et le bois du plafond du salon. La transition se fait en toute simplicité. Un travail de qualité pour un espace vraiment unique !

