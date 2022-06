Une Maison à la Beauté Surnaturelle !!

Les propriétaires souhaitaient que la lumière, l'espace et l'eau soient placés au centre de ce projet architectural. Les architectes ont donc privilégié l'ouverture sur la nature environnante. La structure a été conçue pour donner l'impression que la maison flotte dans les airs et les matériaux ont été choisi pour leur transparence et leur modernité. L'alliance de l'eau et du verre permet de mettre cet élément au centre de la maison, qui profite de cette transparence et de cette fluidité. D'autres piscines extraordinaires vous attendent ici.