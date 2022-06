Un Intérieur Métamorphosé comme par Magie !!

Comment transformer un couloir ennuyeux en une petite merveille de décoration ? Et bien prenez donc exemple sur le travail de nos architectes d'intérieur ! En partant d'un couloir blanc et nu, ils ont réalisé avec ingéniosité un agencement d'intérieur sans pareil ! Au dessus d'un meuble de rangement noir et étroit – qui permet une liberté de circulation dans cet espace de passage – des bougies fantaisies, des cadres vides et des miroirs vous accompagne dans votre traversé du couloir !

Le plus ? Le papier peint très original qui complète la touche industrielle apportée par l'éclairage et les cadres en fer !