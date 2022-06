Découvrez 5 Maisons Fascinantes et leurs Chambres !!

Dans cette partie au look d'atelier, le béton apparent confère un look moderne à la pièce. La sobriété de ce matériau est ici complété par le bois du lit et des tables de chevet ainsi que par la transparence du verre et la teinte foncée du métal. C'est aussi la petite hauteur sous plafond qui fait de cet espace un petit cocon design. La balustrade en verre, alliée aux baies vitrées, laisse une vue dégagée sur le jardin et permet quant à elle de relier intérieur et extérieur. Venez découvrir d'autres utilisations du béton en intérieur.