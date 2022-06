Un Logement Terne révèle ses Véritables Couleurs !!

Dans la jolie préfecture japonaise de Kanagawa nous allons vous faire découvrir la magnifique transformation d'un logement prénommé Coup de foudre . À l'origine, l'appartement était nu et négligé, mais il recelait un très grand potentiel. Les experts en rénovation et en restauration de Happy Home Co. Ltd. ont vu dans ce projet une occasion de laisser libre cours à leur imagination et leur talent afin d'en tirer le meilleur possible.

Nourrie de l'esprit vivant de Kanagawa et de ses environs, ainsi que du charme de l'architecture japonaise, cette demeure est à présent un mélange de charme contemporain et traditionnel. L'utilisation de meubles simples et élégants, de textures intéressantes et de couleurs douces va vous charmer instantanément ! Venez jeter un oeil à ce petit paradis…