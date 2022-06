5 Rénovations de Salles de Bains à Voir Absolument !

La pièce de droite paraît bien plus grande que celle de gauche. C’est pourtant exactement la même salle de bain, plus claire, lumineuse et moderne. La baignoire a été abandonnée au profit d’une douche à l’italienne et sa paroi minimaliste qui garde la pièce très ouverte et donne cette impression de grandeur. Un miroir plus grand a été installé, et le meuble juste en dessous est désormais plus moderne et fonctionnel. Le sol est maintenant couvert par ce très joli parquet naturel qui se marie parfaitement au blanc du mur et du meuble. Une magnifique rénovation !