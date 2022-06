homify 360° : Logements sociaux à Bruxelles

Une autre caractéristique qui fait de ce projet un projet vert , ou éco-responsable, est sa capacité à réutiliser des bâtiments et des constructions en changeant leur fonction ou en les réinvestissant. Bien que nous ayons appris à recycler nos emballages, nos objets quotidiens et même nos meubles, trop souvent nous oublions que l'architecture peut être réutilisée. Des investisseurs, avides d'argent et un peu trop pressés, préfèrent tout détruire et construire à neuf, résultant non seulement en un gaspillage matériel et énergétique, mais aussi une perte d'un patrimoine bâti, peu importe son importance historique.

Aussi, dans ce projet innovant, on retrouve plusieurs recyclages aux usages étonnants. Ainsi, la magistrale cheminée en brique rouge n'est pas seulement un vestige esthétique et un repère et signal urbain, mais elle est utilisée comme conduit d'alimentation en air pour le parking souterrain. De la même manière, les architectes ont réutilisé la porte cochère de la maison du XVIIIe siècle comme entrée pour ce parking, une intervention à la fois discrète et élégante. Finalement, nous devons applaudir la décision des architectes de conserver l'ossature de l'entrepôt des années cinquante pour y construire un parc communautaire. Cela permet d'une part d'offrir un espace libre et ouvert à ce projet à forte densité, mais aussi d'offrir aux yeux de tous un vestige de l'architecture vernaculaire, comme un musée à ciel ouvert!