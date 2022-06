La Renaissance d'une Maison Délaissée

La maison dispose de deux chambres : celle que nous avons vu dans l'image précédente, et celle-ci, avec un lit simple et le sol sombre. Pour donner de la lumière et de la couleur à l'environnement, mais en restant toujours sur le orange et blanc qui caractérise toute la maison, a été installé un tapis à pois qui apporte de la joie et crée un joli contraste avec l'austérité du sol en marbre.