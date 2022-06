Une Maison Sublime pour laquelle Vous Aurez un Coup de Coeur

L'entrée de la maison est la bonne prémisse de ce qui nous attend plus tard. Nous voyons un espace complètement blanc et lumineux, les architectes ont placé plusieurs fenêtres de taille moyenne afin de minimiser la consommation de lumière artificielle. Les matériaux naturels comme le bois sur les marches ou des chaises en osier ajoutent une touche chaleureuse afin de rompre avec la tendance dominante du blanc.

Petit plus : parcourez nos espaces Homify dédiés aux entrées et couloirs style scandinave pour toujours plus d'inspiration !