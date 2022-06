Intérieur d'un appartement à Berlin

Le quartier de Prenzlauer Berg, dans Berlin Est, à beaucoup changer depuis la chute du mur en 1989, il y a maintenant presque 25 ans. Il est aujourd'hui reconnu pour accueillir des jeunes familles aisées et quelques peu bobos, amateurs de produits bio et de promenades dans le parc en poussettes de luxe, un café latte à la main. Par conséquent, cette zone résidentielle est plus populaire que jamais! Cela est dû en partie aux nombreux cafés, bars et galeries d'art ainsi qu'aux beaux bâtiments anciens qui existent ici en abondance. Notre expert homify, le photographe Ringo Paulusch, capture les appartements, magasins et lieux d'exception de ce quartier berlinois pour nous offrir coup d’œil dans ce milieu en effervescence.

Aujourd'hui, nous voulons vous montrer un de ces appartements, au travers de la lentille de notre photographe. Outre sa position au cœur de Prenzlauer Berg, vous découvrirez un projet aux détails raffinés, qui utilise intelligemment ces espaces qui baignent dans une généreuse lumière naturelle. Mais nous vous laissons en juger par vous-même!