Verrières intérieures

La verrière d'intérieure peut avoir un autre usage très intéressant dans une maison ou un appartement. Souvent, pour gagner quelques mètres carrés, la tendance a été de supprimer le hall d'entrée traditionnel. Or, avec l'usage, nombreux sont ceux qui regrettent ce petit espace servant à la fois de rangement pour les chaussures et les manteaux, mais aussi de petite réception et préservant l’intimité des habitants. L’envie de créer ou recréer un sas pointe alors. La verrière pourra jouer intelligemment ce rôle. Elle sépare ici l’entrée et la cuisine. Peinte en noir, rappelant la couleur des plinthes et du mobilier de cuisine, elle structure l’espace par sa fonction et son esthétique.