Faire du neuf avec du vieux : recycler avec style

On rêve tous d’avoir une maison très particulière, avec des meubles uniques. Et parfois, le meilleur moyen d’arriver à ses fins est de mettre la main à la pâte ! Car les pièces les plus spéciales ne sont pas faites à partir de matériaux modernes mais mêlent les temporalités, les tendances et les traditions. Vous n’imaginez pas la fierté que l’on éprouve à trouver un vieux meuble oublié depuis longtemps, à en extraire des morceaux et à réussir à le rénover, pour en faire à nouveau un trésor. On suit notre expert Rever-se et on vous donne les clefs pour redonner une nouvelle jeunesse à de vieux meubles et à en faire des petites oeuvres d’art.