16 Façades Absolument Extraordinaires!!

Partout de par le monde, qu'il s'agisse de gens ou des bâtiments, les façades ont souvent été le seul rempart que nos yeux ne puissent percer… Supplice de nos désirs, plaisir de notre imagination, envie de rentrer dans la sphère privée de quelqu'un d'autre…

Voici donc le sujet de notre article consacré aujourd'hui aux façades de maisons et aux apparences que celles-ci peuvent véhiculer ! Laissez parler votre instinct et devinez ce que cachent ces porches de maisons bien proprets ! Et c'est promis, la semaine prochaine on vous dévoile l'intérieur..!