10 Révolutions Design pour la Table de Chevet!

Ce duo de tables rondes, choisies de couleurs et de hauteurs différentes, complètent à merveille la décoration de cette chambre misant sur un style très graphique et contrasté. Quelques fleurs dans des vases translucides et des accessoires bien choisis leur apportent une touche de délicatesse à l'ensemble.

La dominante orange de la pièce est contrebalancée par un bleu vif lui aussi très saturé: le bleu et l'orange étant complémentaires, c'est un couple de couleurs parfait pour une décoration originale et dynamique. Du blanc ainsi que du noir ont été choisis pour compléter afin de laisser les couleurs s’exprimer et éviter la surcharge.