10 Créations incroyables pour un Canapé au Design Unique!!

Ce canapé du studio Alcyone design présente des lignes très modernes, et surtout une couleur ultra-saturée!

Un canapé design coloré est une excellente idée pour contrecarrer l'aspect austère d'un salon de style minimaliste. Plus la couleur est vive et osée, plus l'effet sera efficace pour donner à notre intérieur un air contemporain très pointu.

Pour un intérieur présentant un style scandinave, une couleur plus pastel ou plus neutre sera parfaite pour compléter des bois clairs et des teintes naturelles.