5 Superbes Jardins Romantiques

A quoi ressemblerait le jardin parfait ? Il n’y a pas de réponse définitive, c’est pour cela que, printemps oblige, on vous présente plusieurs options très différentes les unes des autres. Vous aimez le calme et la sérénité ? Regardez du côté du jardin japonais. Vous préférez les espaces épurés ? Jetez un œil sur notre article sur les jardins minimalistes. Attiré par les espaces désertiques ? Ruez-vous vers les jardins méditerranéens. Et si vous préférez vous prélasser dans des oasis de verdure au milieu de champs de fleurs, restez avec nous, on vous parle aujourd’hui du jardin romantique, qui fait la part belle aux balançoires, aux espaces isolés, aux gazébos…