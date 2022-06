Spécial Halloween : meubles et décorations orange

L'Halloween arrive à grand pas et nous souhaitions célébrer la fête des morts à notre manière sur homify.fr en vous présentant des produits de design de couleur orange. En effet, l'orange est, avec le noir et le vert, une couleur emblématique des célébrations du 31 octobre à cause, entre autres, de son association à la teinte des citrouilles que l'on utilise comme des lanternes effrayantes ainsi que les coloris flamboyants que prennent les feuilles des arbres en automne.

Cependant, bien évidemment, la couleur orange n'est pas associée uniquement qu'à l'Halloween! C'est un symbole, partout en Occident, d'énergie, de vie et de santé, nous rappelant les chauds rayons du soleil et le nectar sucré et acide d'une orange fraîchement pressée. Ainsi, bien que des meubles et des décorations orange soient idéaux pour la période automnale, leur polyvalence vous permet de les utiliser tout au long de l'année afin d'ajouter un peu de vitamine C à votre intérieur. Découvrez ainsi dans la suite une sélection de produits réalisés par nos experts français homify et choisissez ceux qui conviendraient le mieux à vos besoins de décoration! Et, surtout, joyeuse fête d'Halloween!