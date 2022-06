La décoration murale sous toute ses coutures : Peintures, affiches, photos…

Le travail de l'artiste britannique Julian St Clair qui utilise des couleurs vives et des motifs intenses de la culture populaire joue un rôle très important. Dans cette image, vous pouvez trouver des références à des objets et des éléments de la vie quotidienne, permettant au destinataire de se remémorer des situations qu'il a vécu. Ici le rapport à la culture pop américaine est évident à la vue du bubble-gum Bazooka Joe, un concept qui a ensuite été transformé en une bande dessinée, et plus tard en film hollywoodien.

Le Pop art en design d'intérieur est très à la mode ces derniers temps. Né dans les années 50 au Royaume-Uni et les Etats-Unis, il a contesté l'art traditionnel en intégrant les éléments de la culture de masse venant de la presse et la publicité dans l'art. Les principaux éléments du Pop art sont souvent sortis de leur contexte, contradictoires et ne sont pas cohérents proposant des ensembles aux couleurs intenses et expressives. Ce type de décoration murale est un excellent moyen de revitaliser un intérieur et de lui donner un caractère unique.