Porte-parapluies modernes

Les lunettes de soleil, les chapeaux de paille et les sandales ont été rangés au placard. Pour les prochains mois, notre meilleur ami sera le parapluie. S'il se glisse facilement dans notre sac ou sous notre bras, de retour à la maison, il faut bien lui trouver une place. Et ça tombe bien, il existe un très joli objet de décoration qui viendra enchanter votre entrée : le porte-parapluie. Non seulement il est pratique et utile, mais il peut également être un objet design, moderne et élégant. Voici notre sélection du jour.